Mramoraste stjenice zadaju poteškoće voćarima i povrtarima, ali dosta manje nego lani

Mramoraste stjenice ili smrdljivi martini i dalje zadaju poteškoće voćarima i povrtarima, ali je primjetno da ih u Lijevču polju i Potkozarju, zavisno od lokaliteta, ima manje nego prošle godine, rečeno je Srni u gradiškoj Područnoj jedinici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Stručnjak za voćarstvo i povrtarstvo u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dražen Čekić izjavio je da je najveći problem što nema efikasne zaštite insekticidima protiv mramorastih stjenica.

Čekić je napomenuo da tretiranje insekticidima protiv maramorastih stjenica negativno utiče na kvalitet plodova u voćarstvu, a da pojedini voćari smanjuju ovu populaciju postavljanjem feromonskih klopki

"Potpuna zaštita od njih je proizvodnja u kavezima, koja je mnogim voćarima neisplativa", ukazao je Čekić.

Stručnjak za voćarstvo i povrtarstvo u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Živko Šašić istakao je da smrdljivih martina ima mnogo više u plastenicima nego u povrću koje se proizvodi na otvorenom, a da povrtari djelimično mogu da smanje njihovu populaciju kombinovanim tretmanima nekoliko vrsta insekticida ili da na manjim površinama i ručno uklanjaju insekte.

Republika Srpska Vlada Srpske nastavlja ulaganja u selo: Značajna podrška poljoprivrednicima

Povrtarima je, prema Šašićevima riječima, trenutno problem visoka temperatura i suša, posebno onima koji nemaju sisteme za navodnjavanje, ali je rod povrća mnogo bolji nego prošle godine, zahvaljujući dovoljnoj količini padavina početkom ljeta.

Rod jabučastog i koštičavog voća je zadovoljavajući i bolji nego prošle godine, ali će visoka temperatura i suša značajno uticati na voće koje još nije pristiglo za berbu, ako zasadi nisu pokriveni sistemom za navodnjavanje i protivgradnom mrežom koja plodove štiti i od ožegotina.

Voćari u Potkozarju trenutno se pripremaju za berbu prve rane sorte jabuka, koju su ranijih godina mogli da prodaju po zadovoljavajućoj cijeni, ali bi na njihov plasman na tržište i cijenu negativno moglo da utiče to što je u hladanjačama u EU ostalo mnogo neprodate prošlogodišnje jabuke, prenosi Srna.