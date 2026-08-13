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Tinejdžera na ljetovanju usmrtila struja tokom tuširanja?

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 15:33

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Мушкарац стоји под тушем.
Foto: Pexels/Svetlana

Maleno grčko ostrvo Kimolos nalazi se u šoku nakon što je potvrđena smrt 17-godišnjeg mladića iz Irske, za kojeg se sumnja da je stradao od strujnog udara dok se tuširao.

Mladić je sa porodicom doputovao na rodni otok svoje majke na ljetni odmor. Prema prvim procjenama, sumnja se da je došlo do kvara ili proboja električne energije povezanog sa bojlerom u kući, ali tačan uzrok još nije zvanično utvrđen.

Majka nastradalog tinejdžera tvrdi da u razvodnom ormaru nije bilo zaštitne sklopke koja bi prepoznala kvar i prekinula napajanje, čime bi se izbjegla tragedija. S druge strane, istražitelji provjeravaju navode da je za električne instalacije u ovoj kući 2024. godine izdat sertifikat o sigurnosti.

Prema riječima rođaka, nesreća se dogodila istog trenutka kada je mladić ušao u kupatilo i uzeo ručicu tuša. Kuća je opisana kao stariji objekat koji je još prije nekoliko godina trebalo da bude obnovljen.

Grčki mediji navode da je prije oko dvije godine na istom bojleru već bio utvrđen problem, nakon čega je električar izdao potvrdu o ispravnosti, pa istražitelji sada detaljno provjeravaju šta je tada tačno pregledano.

Policija je zapečatila objekat, a tijelo mladića prevezeno je u Pirej radi obdukcije, nakon čega će biti transportovano u Irsku.

Gradonačelnik Kimolosa Kostas Venduris poručio je da je cijelo ostrvo u žalosti i da su svi mještani duboko potreseni ovom nezapamćenom tragedijom, prenosi Dnevnik.hr.

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tuširanje

Grčka

poginuo mladić

tragedija

strujni udar

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