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Hapšenje u Srpskoj po međunarodnoj potjernici

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026
15:32=>15:34

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Ухапшени Данило Цупаћ
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su juče, 12. avgusta, tridesetsedmogodišnjeg D.C. iz Srbije, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog oružanog razbojništva.

ATV nezvanično saznaje da se uhapšeni tokom bjekstva krio u Istočnom Sarajevu.

UKP je akciju sprovela u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Istočno Sarajevo.

"Policijski službenici Tima za ciljane potrage, Uprave kriminalističke policije, MUP-a Republike Srpske nastavljaju sa radom na lociranju i pronalaženju drugih lica za kojima su raspisane potjernice", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Uhapšeni će u nastavku biti predat Sudu BiH radi daljeg postupka ekstradicije Srbiji.

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Tagovi :

hapšenje

Razbojništvo

MUP Republike Srpske

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