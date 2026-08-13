Od Banjalučanina oduzeto 280 grama marihuane

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Banjalučanin M.D. (33) uhapšen je zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a kod njega je pronađeno i oduzeto 286 grama marihuane.
U PU Banjaluka navode da je M.D. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
”Kod M.D. je pronađeno i oduzeto oko 286 grama marihuane i digitalna vaga. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saošptila je PU Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
8 h2
Hronika
10 h0
Hronika
12 h0
Hronika
12 h0
Najnovije
19
30
19
19
19
14
19
10
19
05
Trenutno na programu