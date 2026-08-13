Od Banjalučanina oduzeto 280 grama marihuane

Banjalučanin M.D. (33) uhapšen je zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a kod njega je pronađeno i oduzeto 286 grama marihuane.

U PU Banjaluka navode da je M.D. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Kod M.D. je pronađeno i oduzeto oko 286 grama marihuane i digitalna vaga. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saošptila je PU Banjaluka.