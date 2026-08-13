Logo

Od Banjalučanina oduzeto 280 grama marihuane

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 11:12

Komentari:

0
марихуана и вага
Foto: PU Banjaluka

Banjalučanin M.D. (33) uhapšen je zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a kod njega je pronađeno i oduzeto 286 grama marihuane.

U PU Banjaluka navode da je M.D. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Kod M.D. je pronađeno i oduzeto oko 286 grama marihuane i digitalna vaga. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saošptila je PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

trgovina drogom

marihuana

Banjaluka

zaplijenjena marihuana

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

На волану и палици нема ДНК оптуженог: Одбрана тражи ослобађајућу пресуду за убиство Шмита

Hronika

Na volanu i palici nema DNK optuženog: Odbrana traži oslobađajuću presudu za ubistvo Šmita

8 h

2
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na Manjači, poginuo motociklista

10 h

0
удес Залужани

Hronika

Banjaluka: Dvije maloljetne osobe povrijeđene u udesu u Zalužanima

12 h

0
Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић

Hronika

Poznat identitet žene koja je poginula u teškoj nesreći, uhapšen policajac Viktor Ćatić

12 h

0

  • Najnovije

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima