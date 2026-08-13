Teška nesreća na Manjači, poginuo motociklista

Autor:Ognjen Matavulj
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Vozač motocikla poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Kolima na Manjači, saznaje ATV.
Tragedija se dogodila oko 7.40 časova u blizini osnovne škole u Kolima
”U nezgodi je učestvovao automobil i motocikl. U toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci”, navode u PU Banjaluka.
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