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Teška nesreća na Manjači, poginuo motociklista

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Autor:

Ognjen Matavulj
13.08.2026 09:34

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Vozač motocikla poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Kolima na Manjači, saznaje ATV.

Tragedija se dogodila oko 7.40 časova u blizini osnovne škole u Kolima

”U nezgodi je učestvovao automobil i motocikl. U toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci”, navode u PU Banjaluka.

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Saobraćajna nezgoda

poginuo motociklista

Manjača

Banjaluka

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