Saobraćajka u Zalužanima, ima povrijeđenih

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Foto: ATV

U banjalučkom naselju Zalužani, u blizini Nešković pumpe, večeras se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i motocikl, saznaje ATV.

Na mjesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policijske patrole. Prema saznanjima ATV-a, u sudaru su povrijeđene najmanje dvije osobe, kojima dežurno medicinsko osoblje na licu mjesta pruža prvu pomoć. udes Zalužani Zbog obavljanja policijskog uviđaja i obezbjeđivanja mjesta nesreće, saobraćaj se na ovoj deonici puta odvija usporeno, uz povremene zastoje.

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