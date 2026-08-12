Saobraćajka u Zalužanima, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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U banjalučkom naselju Zalužani, u blizini Nešković pumpe, večeras se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i motocikl, saznaje ATV.
Na mjesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policijske patrole.
Prema saznanjima ATV-a, u sudaru su povrijeđene najmanje dvije osobe, kojima dežurno medicinsko osoblje na licu mjesta pruža prvu pomoć.
Zbog obavljanja policijskog uviđaja i obezbjeđivanja mjesta nesreće, saobraćaj se na ovoj deonici puta odvija usporeno, uz povremene zastoje.
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