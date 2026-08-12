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Nova pravila Evrovizije: Pobjednik ne može biti domaćin ako je umiješan u ratni sukob

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 23:03

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Нова правила Евровизије: Побједник не може бити домаћин ако је умијешан у ратни сукоб
Foto: Tanjug

Nova pravila Evrovizije nalažu da zemlja pobjednica takmičenja Evrosong ne može da bude domaćin ako je umiješana u ratni sukob, saopštila je danas Evropska radiodifuzna unija (EBU).

U amandmanu, koji je odobrilo upravno tijelo takmičenja, navodi se da zemlje pobjednice takođe neće moći da budu domaćin takmičenja ako "osjetljiva geopolitička situacija utiče na bezbjednost, sigurnost ili stabilnost njihove države ili neposrednog regiona".

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Prema novim pravilima objavljenim na sajtu Evrovizije, EBU "može da odredi drugog učesnika emitera da bude domaćin događaja ako utvrdi da pobjednik to nije u stanju".

- Ako oružani sukob, osjetljiva geopolitička situacija ili bilo koja druga situacija de fakto utiče na bezbjednost, sigurnost ili stabilnost regiona učesnika emitera, taj učesnik emiter neće biti podoban da bude domaćin narednog ESC-a ukoliko njegova pjesma pobijedi - propisuju nova pravila.

(Tanjug)

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Evrovizija

Evrosong

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