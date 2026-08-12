Logo

Komemoracija i sahrana književnika Bore Kapetanovića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:37

Komentari:

0
Умро књижевник Боро Капетановић
Foto: Ustupljena fotografija

U Banjaluci će danas biti održana komemoracija savremenom srpskom pjesniku, prozaisti i književniku za djecu Bori Kapetanoviću.

Komemoracija je zakazana u 10.00 časova u Vijećnici Banskog dvora, a sahrana će biti istog dana na groblju u Slatini, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske, iz kojeg su izrazili saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poštovali lik i djelo Bore Kapetanovića.

Boro Kapetanović preminuo je u 73. godini

Rođen je 1953. godine u Gornjem Sokolovu u opštini Ključ, današnjem Ribniku, a na književnoj sceni bio je prisutan duže od pola vijeka – od 1972. godine, kada je objavio svoje prve pjesme.

Do 1995. godine živio je i stvarao u Sanskom Mostu, nakon čega je preselio u Banjaluku, koja je postala njegovo trajno utočište i mjesto intenzivnog književnog rada.

Njegov bogati književni opus obuhvata desetine knjiga poezije i proze, kao i ljubavnu, dječiju i rodoljubivu liriku.

Među značajnijim djelima su zbirke "Pesmovano doba", "Crnka i lješnik","Brašno i blato" i "Džez rata", kao i prozno ostvarenje "Šampioni palanačkih trotoara".

Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima poema "Jasenovac" u kojoj se Kapetanović suočava sa jednim od najtragičnijih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, čuvajući kroz poetsku riječ sjećanje na žrtve i svjedočeći o stradanju, zločinu i potrebi da istina o Jasenovcu ostane trajno upamćena.

Napisao je i neke od najljepših stihova za najmlađe sabrane u knjigama "Nisu laste budalaste" i "Jedna čička i dva čička".

Tokom duge i plodne karijere Kapetanović je dobio brojna prestižna književna priznanja, među kojima su nagrade "Goranovo proljeće", "Mak Dizdar", nagrada Sarajevskih dana poezije, "Skender Kulenović", kao i nagrade "Pesma nad pesmama" i "Stanko Rakita", uz mnoga druga priznanja.

Njegovo stvaralaštvo uvršteno je u brojne domaće i strane antologije, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Umro Boro Kapetanović

sahrana

komemoracija Bori Kapetanoviću

Kulturni centar Banski dvor

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Море чине водене масе на површини Земље просечно једнаких физичких и хемијских својстава

Kultura

Mladi reditelj poginuo na moru nakon što ga je udario gumeni čamac

2 d

0
Умро књижевник Боро Капетановић

Kultura

Umro Boro Kapetanović

2 d

1
Павле Вуисић глумац

Kultura

Na sahrani Pavla Vuisića bili samo sveštenik i jedna žena: Testament mnoge ostavio bez teksta

3 d

0
Фрешвејв

Kultura

“Nexus“ spojio generacije: Završeno 14. izdanje Freshwave festivala

4 d

0

  • Najnovije

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

19

05

Boriša Simanić ima novi klub

19

04

Širok prostor za jačanje saradnje Istočnog Sarajeva i Nižnjeg Novgoroda

19

03

91. dan u Šengenu: Prekoračenje od jednog dana dovelo do hapšenja vozača iz BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima