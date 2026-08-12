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"Boru Kapetanovića ćemo pamtiti po nezaboravnim stihovima o stradanju srpskog naroda"

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:31

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Боро Капетановић комеморација Бански двор Бањалука
Foto: ATV

Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević rekao je da će književnik Boro Kapetanović ostati upamćen po rodoljubivim pjesmama i nezaboravnim stihovima o stradanju srpskog naroda.

Bjelošević je naveo da su neke od tih pjesama "Jasenovac", ali i "Sana river", u kojima je opisao svu svoju i patnju i tragediju svog naroda.

"Boro Kapetanović je naša istorija, jer je preživio svu našu golgotu i golgotu svojih predaka", rekao je Bjelošević novinarima u Banjaluci, prije komemoracije povodom smrti Bore Kapetanovića.

On je naveo da je Boro Kapetanović ovaj svijet napustio u snu, onako kako i dolikuje pjesniku.

"Nijedan odlazak nije lijep za prijatelje i porodicu, ali nam se nameće uvjerenje da je to pjesnički odlazak. Možda je sanjao svoju `Sanu river`, sa kojom se faktički nikada nije oprostio, u duši i srcu je nosio tu rijeku i sjećanje na najljepše trenutke u Sanskom Mostu", istakao je Bjelošević.

Banjalučki književnik Jovo Čulić rekao je da je Kapetanović pisao na specifičan način, na osnovu sopstvenog, ali i iskustava drugih, prenosi Srna.

"Pisao je vlastitom krvlju, sve što je napisao bilo je istinito i prožeto dozom bola. Mislim da ćemo tek shvatiti koga smo imali", rekao je Čulić.

Novinar i banjalučki pjesnik Milan Rakulj rekao je da je Kapetanović sa sobom uvijek donosio svježinu, koja je dolazila iz njegovog kontakta sa narodom i publikom, ali i iz toga jer je pomno pratio savremenu književnu scenu.

Savremeni srpski pjesnik, prozaista i književnik za djecu Boro Kapetanović preminuo je juče u 73. godini.

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Tagovi :

Umro Boro Kapetanović

komemoracija

Kulturni centar Banski dvor

Banjaluka

književnik

stradanje Srba

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