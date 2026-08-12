Pripadnik OS BiH spasio majku i bebu iz prevrnutog automobila

Autor:ATV redakcija
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Poručnik Nedim Mulić, pripadnik Oružanih snaga BiH, spasio je majku i bebu nakon što se u saobraćajnoj nezgodi u Živinicama prevrnuo automobila u kojem su se nalazile.
Mulić se slučajno zatekao na mjestu nezgode i odmah pritekao u pomoć.
"Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine poručnik Nedim Mulić pokazao je izuzetnu hrabrost i prisebnost kada je, nakon saobraćajne nezgode u Živinicama, pomogao u spašavanju majke i njene male bebe iz prevrnutog automobila. Zajedno s pripadnikom MUP-a, uspio je sigurno izvući majku i bebu iz vozila koje je bilo prevrnuto na krov", saopšteno je iz Ministarstva.
Kako navode, njegovu hrabrost, prisebnost i nesebičnost kao primjer humanosti u kritičnom trenutku javno su pohvalili profesionalni vatrogasac Aljo Aljić, koji je svjedočio događaju, kao i drugi građani koji su se naknadno uključili u pružanje pomoći.
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