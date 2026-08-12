Maričić: Minić i Vlada prepoznali potrebe roditelja i reagovali

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić pozdravio je odluku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića da se, već na sutrašnjoj sjednici Vlade, obezbijede sredstva za podršku roditeljima čija djeca koriste usluge privatnog produženog boravka.

"Ovim je riješen veliki problem u Banjaluci. U pitanju je važna odluka koja će pomoći mnogim roditeljima, dok se ne obezbijede mjesta za ove namjene u osnovnim školama. Ovi roditelji trenutno nemaju drugog izbora nego da problem rješavaju tako što plaćaju usluge u privatnoj režiji. Zato je pohvalno što je Vlada prepoznala ovaj problem i što će obezbijediti konkretnu podršku roditeljima", rekao je Maričić.

On je istakao da će ovom mjerom biti obuhvaćeno oko 600 učenika prva tri razreda, čiji roditelji izdvajaju značajna sredstva kako bi obezbijedili adekvatnu brigu za svoju djecu nakon nastave.

"Podrška koju obezbjeđuje Vlada Republike Srpske pokazuje da institucije prepoznaju stvarne potrebe građana i da reaguju onda kada je to najpotrebnije. Ovo je konkretna pomoć porodicama i još jedan dokaz odgovorne politike Vlade i premijera Minića koji stavljaju djecu i porodicu na prvo mjesto“, naglasio je Maričić, prenosi Srna.