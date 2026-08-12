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Evo gdje i kada se održavaju preventivni pregledi srca?

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 10:44

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Ево гдје и када се одржавају превентивни прегледи срца?
Foto: pexels/ DS stories

Preventivni pregledi održaće se sutra i prekosutra odnosno 13. i 14. avgusta u hotelu Krajina, gdje je planiran pregled za 1.000-2.000 žena, rekao je dr Nikola Šobot, potpredsjednik udruženja kardiologa Republike Srpske i nacionalni koordinator za interventnu kardiologiju Republike Srpske.

"Upravo se radi na sagledavanju svih faktora rizika, što kroz anamnezu što kroz određivanje nivoa glukoze u krvi. Tropinin je nešto što će nam jako pomoći .Ko god da dođe, sigurno će dobiti svoj termin. Niko neće biti vraćen", rekao je dr Nikola Šobot, potpredsjednik udruženja kardiologa Republike Srpske i nacionalni koordinator za interventnu kardiologiju Republike Srpske.

Dr Tamara Kovačević Preradović pojasnila kako će pregled počinje.

"Napravili smo jednu kompoziciju preventivnog pregleda koji podrazumijeva prvo razgovor sa svakom ženom u kojem mi želimo da spoznamo jedan dio faktora rizika koji su urođeni dakle porodičnu anamnezu što automatski može ukazivati na genetiku", kaže prof. dr Tamara Kovačević Preradović, predsjednica upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske i predsjednica 34. ogranka Američkog kardiološkog koledža za Republiku Srpsku i Srbiju.

Neki do faktoru koji se uzimaju u obzir jesu da li je žena pušač, životna dob, menopauza. Kroz laboratorijske analize utvrđuje se nivo glikemijske tj. šećera u krvi, rekla je dr Kovačević Preradović te dodaje :

"Radimo jedan specifičan test koji se prvi put radi praktično kod nas, koji se zove troponin koji otkriva najsuptilnija oštećenja srčanog mišića".

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Tagovi :

Srce

Žene

Kardiovaskularne bolesti

Nikola Šobot

Tamara Kovačević Preradović

Preventivni pregledi

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