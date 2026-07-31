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Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 14:35

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Артеријски крвни притисак је сила којом циркулишућа крв дјелује на јединицу површине крвног суда.
Foto: pexels/Anna Tarazevich

Visok krvni pritisak ili hipertenzija može se bolje kontrolisati strategijom koja kombinuje povećanje unosa kalijuma sa smanjenjem natrijuma, navodi se u novoj studiji objavljenoj u American Journal of Clinical Nutrition.

Visok krvni pritisak pogađa više od 1,28 milijardi odraslih širom svijeta i vodeći je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Smjernice javnog zdravlja ističu smanjenje natrijuma kao najbolji način za smanjenje rizika od hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti, piše EurekAlert!

U novoj studiji tim ljekara i zdravstvenih stručnjaka predlaže da će uticaj ishrane na hipertenziju biti veći uz komplementarnu strategiju povećanja unosa kalijuma, koji može poslužiti kao zamena za so. Ovo novo razumijevanje ključne uloge i efikasnosti kalijuma u snižavanju krvnog pritiska poziva na promenu paradigme, kako bi se natrijum i kalijum razmatrali zajedno prilikom izrade preporuka za javno zdravlje.

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- Vrijeme je da dijetetske intervencije posmatramo holistički, jer komponente hrane međusobno interaguju, a fiziologija je integrativna kroz različite sisteme. Sve više dokaza pokazuje da povećanje dijetetskog kalijuma, uz smanjenje unosa natrijuma, djeluje sinergijski na bolje upravljanje hipertenzijom - rekla je dr Naomi Fukagava, profesorka na Medicinskom fakultetu „Robert Larner“ Univerziteta u Vermontu i prva autorka izvještaja.

Studija ispituje osnovu trenutnih preporuka za unos natrijuma i kalijuma, strategije za smanjenje natrijuma i povećanje kalijuma, izazove u primjeni, kao i buduće pravce istraživanja i politike u cilju ubrzanja napretka javnog zdravlja.

Prekomeran unos natrijuma i nedovoljna konzumacija kalijuma glavni su faktori na koje se može uticati, a koji doprinose povišenom krvnom pritisku. Dok prosječan unos natrijuma ostaje iznad preporuka, konzumacija kalijuma je često „daleko ispod optimalnih nivoa i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju“, navode autori.

Namirnice bogate kalijumom uključuju voće, povrće, mahunarke i mlečne proizvode. S obzirom na to da postoji maksimalni nivo do kojeg se kalijumove soli mogu dodavati hrani prije nego što se oseti metalni ukus, proizvođači hrane moraju pažljivo pristupiti balansiranju natrijuma i kalijuma u svojim proizvodima.

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Autori zaključuju da je „smanjenje natrijuma u ishrani temeljna strategija za prevenciju i upravljanje hipertenzijom. Međutim, novi dokazi podržavaju proširenje trenutnog pristupa koji se fokusira isključivo na smanjenje natrijuma i pružaju jednak značaj povećanju unosa kalijuma.“

(telegraf)

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