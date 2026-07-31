Sve snimljeno: Medvjed prošetao ulicom kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi medvjed, a za koji je navedeno da je nastao na području Debeljaka, na putu prema Zelenom Viru, u okolini Banjaluke.
Na kratkom videu, snimljenom noću, vidi se silueta životinje kako polako prelazi put i odlazi u pravcu obližnjeg šumovitog terena.
Objava je za kratko vrijeme prikupila veliki broj reakcija i komentara mještana.
Pojava medvjeda u naseljenim prigradskim i seoskim područjima u posljednje vrijeme sve češće bilježi na području Republike Srpske, pa se građanima savjetuje oprez prilikom kretanja u večernjim i noćnim časovima na područjima u blizini šuma.
Na ovom području i ranije su zabilježeni slučajevi pojave medvjeda. Prije desetak godina u ovom naselju zabilježen je slučaj da je medvjed usmrtio kobilu, piše "Glas".
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