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Dodik: U zonu Šengena u jednom danu ušlo 49.000 migranata, a naš narod maltretirate

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ATV redakcija
31.07.2026 16:15

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Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

U jednom danu u zonu Šengena je ušlo 49.000 migranata. Bez pasoša, bez fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"A naš narod i sve ljude sa zapadnog Balkana koji su samo u tranzitu, koji putuju poslovno ili turistički, sa biometrijskim pasošem, maltretirate i ponižavate na graničnim prelazima. Kažete da čuvate svoje granice. Propao vam je sistem, ako niste znali. Ničemu korisnom ne služi", napisao je Dodik na Iksu.

Dodik je napomenuo da migranti ne dolaze na granični prelaz.

"Sada se vidi koliko su bile u pravu Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i sve države koje su zatvorile svoje granice za migrante. Sada se vidi zašto vam je bilo važno da eliminišete Viktora Orbana", naveo je Dodik.

Istakao je da premijerka Italije Đorđa Meloni s pravom zahtjeva suspenziju Španije iz Šengenskog sporazuma.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Migranti

Šengen

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