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Nova tragedija: Jedno poginulo, troje povrijeđenih

Autor:

Stevan Lulić
31.07.2026 17:11

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Нова трагедија: Једно погинуло, троје повријеђених
Foto: ATV

Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene, u teškom sudaru dva vozila u mjestu Gnojnica kod Lukavca, potvrđeno je u policiji.

Nesreća se dogodila oko 14.30 sati.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice je smrtno stradalo, dok su tri lica povrijeđena", saopšteno je iz Policije.

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Uviđaj na mjestu događaja, kojim rukovodi tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, obavljaju policijski službenici Policijske uprave Lukavac.

Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je potpuno obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Lukavac

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