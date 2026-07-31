Nova tragedija: Jedno poginulo, troje povrijeđenih

Autor:Stevan Lulić
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Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene, u teškom sudaru dva vozila u mjestu Gnojnica kod Lukavca, potvrđeno je u policiji.
Nesreća se dogodila oko 14.30 sati.
"U ovoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice je smrtno stradalo, dok su tri lica povrijeđena", saopšteno je iz Policije.
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Uviđaj na mjestu događaja, kojim rukovodi tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, obavljaju policijski službenici Policijske uprave Lukavac.
Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je potpuno obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.
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