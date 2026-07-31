Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Alminu Đini (38) iz Travnika i Jadranki Jovanić (59) iz Banjaluke, osumnjičenima da su u stanu u Banjaluci držali zatočenu ženu i njeno dijete.

Kako je saopštilo OJT Banjaluka njima se na teret stavlja da su počinili produženo krivično djelo prevare i protivpravno lišenje slobode.

”Osumnjičeni su, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, od 17. juna do 29. jula 2026.godine, protivpravno držali u stanu u Banjaluci M.K. iz Prijedora i njeno maloljetno dijete. Oštećenu su dovodili u zabludu obećavajući joj posao u inostranstvu, kojom prilikom su od nje u više navrata uzeli novac”, saopštilo je OJT Banjaluka.

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Dodaju da je pritvor zatražen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenih, naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.