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Poznat datum isplate penzija za 470.000 korisnika

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 15:18

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Foto: ATV

Penzioneri u FBiH od srijede, 5. avgusta, primiće julske penzije uvećane za 3,5 odsto.

Povećanje je utvrđeno odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila i Vlada FBiH.

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Nakon ovog usklađivanja, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do januara 2026. godine biće povećana sa dosadašnjih 666,76 KM na oko 690 KM, što predstavlja povećanje od približno 23 KM.

Veći iznos dobiće i korisnici zagarantovane penzije. Ona će, umjesto dosadašnjih 795,74 KM, iznositi oko 823 KM, odnosno biće uvećana za približno 28 KM.

Novim povećanjem biće obuhvaćeno više od 470.000 penzionera u FBiH, koji će uvećane penzije dobiti prilikom isplate za jul.

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Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ranije su pojasnili da se usklađivanje penzija sprovodi u skladu sa zakonskim procedurama, s ciljem prilagođavanja primanja ekonomskim kretanjima i očuvanja njihove realne vrijednosti.

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Tagovi :

penzije

Penzioneri

Federacija BiH

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