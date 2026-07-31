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Ministarstvo rada: Pri visokim temperaturama izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 14:35

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Министарство рада: При високим температурама избјегавати рад у најтоплијем дијелу дана
Foto: Pixabay

Predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske rekli su danas novinarima u Banjaluci da bi tokom visoke temperature trebalo primjenjivati međunarodne standarde o kriterijumima rada, a jedna od mjera jeste izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana.

Načelnik Odjeljenja zaštite na radu u resornom ministarstvu Igor Ratković precizirao je da se na tom planu u zemljama okruženja i EU upravo primjenjuje navedeni međunarodni ISO standard 7243, koji propisuje ove mjere.

"Ovim standardom predviđeni su načini izvođenja radova i mjere rada za ove uslove, kao i preporuke za poslodavce i radnike u vezi sa prevencijom, a koje će pomoći da se rizik od izloženosti visokoj temperaturi na radnom mjestu svede na minimum", izjavio je Ratković novinarima.

On je rekao da je pri visokoj temperaturi potrebno na pravi način organizovati posao, a mjere su preraspodjela radnog vremena i izbjegavanje rada u najtoplijem periodu dana.

"Treba organizovati rad u smjenama, te rotirati radnike. Propisano je i da poslodavac obezbijedi prostoriju za rashlađivanje i odmor, kao i adekvatne količine odgovarajućih napitaka za vrijeme rada. I naravno nošenje laganije zaštitne opreme i obuće", naveo je Ratković.

On je istakao da resorno ministarstvo apeluje na poslodavce da ispoštuju mjere s ciljem zaštite zdravlja radnika Republike Srpske, prenosi Srna.

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Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Vlada Republike Srpske

vrućina

građevina

rekordne temperature

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