Novaković: RiTE Ugljevik ima budućnost

RiTE Ugljevik nije samo preduzeće. To je oslonac privrednog razvoja ovog kraja i od njegovog rada zavise egzistencija brojnih porodica, stabilnost lokalne zajednice i sigurnost elektroenergetskog sistema Republike Srpske, naveo je Žarko Novaković, direktor Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Novaković je istakao da su sve aktivnosti koje danas zajednički provode Vlada Republike Srpske, Elektroprivreda Republike Srpske i Uprava RiTE Ugljevik usmjerene ka stabilizaciji poslovanja, očuvanju radnih mjesta i stvaranju uslova za dugoročan rad ovog energetskog sistema.

O tome, kaže, najbolje govore konkretni potezi koji su već preduzeti.

"Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom je omogućena realizacija projekta izmještanja regionalnog puta Ugljevik – Mezgraja. Riječ je o projektu od izuzetnog značaja, ne samo za razvoj lokalne infrastrukture, već prije svega za nastavak eksploatacije uglja na površinskom kopu "Istok 2", koji predstavlja osnovu dugoročnog rada Rudnika i Termoelektrane Ugljevik. Posebno je važno što će realizacijom ovog projekta biti riješeno dugogodišnje pitanje putne komunikacije kroz Mezgraju, Jablane, Sarije i Falčiće, odnosno povezivanja ovog dijela opštine sa Ugljevikom", istakao je Novaković, piše Banjaluka.net.

Istovremeno, prioritet Uprave RiTE Ugljevik jeste širenje površinskog kopa u zoni "Istok 2".

U toku su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i stvaranju svih neophodnih uslova za otvaranje novih eksploatacionih površina.

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"Očekujemo da procesom dokapitalizacije budu obezbijeđena sredstva u iznosu od 15 miliona KM upravo za potrebe eksproprijacije. Uspješnom realizacijom ovog procesa ocekuje se dugoročna stabilnost proizvodnje u RiTE Ugljevik. U okolnostima u kojima smo se našli, bilo je neophodno donositi odluke koje nisu popularne, ali jesu neophodne za stabilizaciju poslovanja i očuvanje sistema. Nisam dopustio sebi populističke mjere koje bi kratkoročno umirile javnost, a dugoročno produbile probleme", naveo je Novaković.

To nisu odluke, kaže Novaković, koje mi donose političke poene ili popularnost – naprotiv, nose političku cijenu i izazivaju nezadovoljstvo.

"Donosio sam ih jer sam procijenio da su neophodne za opstanak ovog preduzeća. Posebno želim da podsjetim na riječi generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića, koji je jasno rekao da Vlada Republike Srpske i Elektroprivreda čine sve kako bi očuvali RiTE Ugljevik, da su već obezbijeđena značajna sredstva za njegovu konsolidaciju. Takve poruke predstavljaju potvrdu da RiTE Ugljevik ima punu podršku institucija Republike Srpske. Naš posao danas je da rješavamo probleme koji su se gomilali godinama. Upravo tome smo posvećeni svakog dana", poručio je Novaković.

Pred nama nije lak period, kaže Novaković, ali je uvjeren da zajedničkim radom, odgovornim upravljanjem i podrškom institucija Republike Srpske možemo obezbijediti stabilan rad RiTE Ugljevik i sigurniju budućnost za sve zaposlene i građane ovog kraja.