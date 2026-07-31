Trenutna ulaganja Vlade Srpske u opštinu Sokolac 9,3 miliona KM

Trenutna ulaganja Vlade Republike Srpske u opštinu Sokolac iznose 9,3 miliona KM, a najveći dio se odnosi na izgradnju trake za spora vozila preko Romanije vrijednosti 6,1 milion KM, rekao je načelnik Sokoca Strahinja Bašević.

Bašević je naveo da je Vlada uložila oko 950.000 KM za rekonstrukciju ulice Boraca Vojske Republike Srpske koja vodi do Novog Zejtinlika, dok je za izradu vrtića planirano oko 1,87 miliona KM.

Ulaganja Vlade u razvoj infrastrukture na području Sokoca, istakao je Bašević, jedan je od razloga da se premijeru Savi Miniću dodijeli Povelja opštine, najveće opštinsko priznanje.

"Uspjeli smo da dogovorimo još jednu bitnu investiciju koju će finansirati "Putevi Republike Srpske" od 450.000 KM za rekonstrukciju putne infrastrukture u samom jezgru urbanog dijela opštine, odnosno naselja "Lamele jedan" i "Lamele dva", naveo je načelnik.

On je dodao da će opštinska uprava iz budžeta izdvojiti još 120.000 KM za izgradnju i rekonstrukciju dječijih igrališta i sadržaja za starija lica u ova dva naselja.

Završetkom ovog projekta, dodao je, biće izvršena kompletna rekonstrukcija svih putnih saobraćajnica urbanog dijela Sokolca, što je i bio cilj po preuzimanju dužnosti načelnika.

"Cilj je bio da napravimo zdrav koncept kojim ćemo prvo da uradimo ono što je bilo nasušno potrebno, da se život može odvijati nesmetano", zaključio je Bašević.

Republika Srpska Šume Republike Srpske umanjile gubitak za 6,62 miliona KM

Opština Sokolac proslaviće u nedjelju, 2. avgusta, slavu i Dan opštine - Ilindan, a dan ranije biće uručena opštinska priznanja, među kojima i Povelja opštine, koja je ove godine dodijeljena predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću.

(SRNA)