Kašiković za ATV: Stanje je alarmantno, branimo kuće sa svih strana

Autor:Bojan Nosović
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Stanje na Volujcu je alarmantno, branimo kuće sa svih strana, rekao je Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
"Trenutno je stanje vrlo alarmantno, branimo kuće sa svih strana, imamo veliki pojas kuća", rekao je Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
Sve raspoložive strane Vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje su na terenu i ulažu maksimalne napore, dodaje Kašiković.
Tesko je stanje na pozarištu kod Trebinja. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/CyQS05GDop— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) July 31, 2026
"Jedan dio mještana se priključio. Velika je stihija i vjetar nas usporava", kaže Kašiković.
Jedna od mještanki rekla je za ATV da je požar izbio prije 2-3 sata kao i da se požar nalazi u samoj blizini kuća.
Kako nezvanično saznajemo u borbi sa vatrenom stihijom povrijeđen je jedan vatrogasac.
Podsjetimo, danas je iznad Volujca izbio požar, a pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje nalaze se na terenu.
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