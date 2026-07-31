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Kašiković za ATV: Stanje je alarmantno, branimo kuće sa svih strana

Autor:

Bojan Nosović
31.07.2026
13:57=>14:18

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Пожар код Требиња
Foto: Ustupljena fotografija

Stanje na Volujcu je alarmantno, branimo kuće sa svih strana, rekao je Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

"Trenutno je stanje vrlo alarmantno, branimo kuće sa svih strana, imamo veliki pojas kuća", rekao je Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

Sve raspoložive strane Vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje su na terenu i ulažu maksimalne napore, dodaje Kašiković.

"Jedan dio mještana se priključio. Velika je stihija i vjetar nas usporava", kaže Kašiković.

Jedna od mještanki rekla je za ATV da je požar izbio prije 2-3 sata kao i da se požar nalazi u samoj blizini kuća.

Kako nezvanično saznajemo u borbi sa vatrenom stihijom povrijeđen je jedan vatrogasac.

Podsjetimo, danas je iznad Volujca izbio požar, a pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje nalaze se na terenu.

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Tagovi :

Dejan Kašiković

Trebinje

požar

Vatrogasci

vatra

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