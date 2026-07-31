Završena modernizacija KPZ-a Foča

Upravna zgrada Kazneno-popravnog zavoda /KPZ/ Foča dobila je novi izgled, a ustanova viši nivo bezbjednosti, nakon što je Ministarstvo pravde Republike Srpske uložilo 800.000 KM u renoviranje fasade i stolarije, uređenje partera, obnovu kancelarijskog namještaja i nabavku savremene opreme za službu obezbjeđenja.

Završetak radova danas je svečano obilježen u prisustvu ministra pravde Gorana Selaka i direktora svih šest kazneno-popravnih ustanova u Srpskoj.

Direktor KPZ Foča Bojan Kostić istakao je da je upravna zgrada dobila ljepši izgled, povećana je njena toplotna efikasnost, unapređeni uslovi rada za sve zaposlene i na veći nivo podignuta sveukupna bezbjednost ustanove.

"Tu ne stajemo - u narednom periodu očekuje nas nastavak radova unutar kruga Zavoda. To je potpuna adaptacija fasade za koju smo obezbijedili materijal, zamjena stolarije na osuđeničkim kolektivima, kao i potpuna rekonstrukcija i adaptacija zatvoreničke kuhinje", rekao je Kostić.

On je dodao da posebnu pažnju posvećuju unapređenju poslovanja Privredne jedinice "Drina" i najavio, uz podršku Vlade Srpske, proširenje smještajnih kapaciteta motela "Brioni" za dodatnih 30 ležajeva, te rekonstrukciju objekata na Ekonomiji i nabavku nove mehanizacije.

Ministar pravde Goran Selak istakao je da je KPZ Foča, koji je osnovan 1949. godine, najstarija i najbezbjednija ustanova ovog tipa u Srpskoj u kojoj borave lica osuđena na višegodišnje kazne zatvora, te da u svom sastavu posjeduje i odjeljenje posebnog režima gdje se na najvećem stepenu bezbjednosti čuvaju osuđena lica.

"Ovo je tek početak investicionog ulaganja u ove objekte. Nije važan samo izgled, na prvom mjestu je bezbjednost i mi moramo da uradimo pojačavanje zida, rešetki i objekata jer tu borave i lica koja su na izdržavanju kazne, kao i veliki broj zaposlenih", rekao je Selak.

On je istakao da Ministarstvo kontinuirano radi na poboljšanje statusa zaposlenih u pravosudnom sistemu, podsjetivši da su u ovoj godini dva puta povećane plate.

"Obezbijedili smo da policiji kazneno-popravnih ustanova uskladimo penzionisanje kao što to imaju kolege u MUP-u i Sudskoj policiji, tako da se obračun penzija vrši na osnovu petogodišnjeg prosjeka. Radimo usklađivanje plata, tako da ćemo u narednih mjesec dana još povećati platu za nešto manje od pet procenata izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora", rekao je Selak.

Zamjenik gradonačelnika Foče Vesna Rašević navela je da je zgrada KPZ-a, koja je izgrađena za vrijeme austrougarske uprave u BiH, dio arhitekture koja je oblikovala grad krajem 19. i početkom 20. vijeka, tako da je njena obnova važna za očuvanje urbanog i arhitektonskog identiteta grada, prenosi Srna.