Dmitrijev o događajima iz Seute: Kao pad Rimskog carstva

Specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev upozorio je migracionu krizu u Evropi sa padom Zapadnog rimskog carstva, poručivši da su "varvari ponovo pred kapijama".

"Varvari pred kapijama: 410. godina nove ere i danas", napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, uz kolaž na kojem je umjetnički prikaz pljačke Rima 410. godine i snimak velikog broja migranata u španskoj enklavi Seuti.

U odvojenoj objavi Dmitrijev je ocijenio da je "katastrofalna migraciona politika EU i velike Britanije sažeta u jednoj slici":

Barbarians at the Gate: 410 AD vs Now pic.twitter.com/kr0EDq3gub — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 30, 2026

"Seuta je samo živopisna ilustracija migracione politike EU i velike Britanije koje su zasnovane na levičarskoj nadi da će migranti i njihovi potomci glasati za levicu", naveo je ruski zvaničnik.

Dmitrijev je podijelio i objavu u kojoj se dovodi u pitanje izjava španskog premijera Pedra Sančeza da se među migrantima koji stižu u Seutu uglavnom "žena i djeca, od kojih su mnogi neuhranjeni" uz fotografiju na kojoj se vidi veća grupa mladih muškaraca.

Seuta, španska enklava na sjeveru Afrike, poslednjih dana našla se u centru pažnje zbog novog talasa migranata koji pokušavaju da preko te teritorije uđu u evropsku uniju.

(rt balkan)