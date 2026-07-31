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Najmanje 18 migranata poginulo u Seuti

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 09:21

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Најмање 18 миграната погинуло у Сеути
Foto: Tanjug/AP/Antonio Sempere

Najmanje 18 ljudi je poginulo pokušavajući da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seute, prenio je španski Pais, pozivajući se na izvore iz policije.

Zbog situacije španska vlada je mobilisala vojne jedinice u četvrtak uveče kako bi podržala preopterećenu Civilnu gardu.

Prvi izvještaji ukazuju da su se žrtve udavile pokušavajući da stignu do obale Seute tokom vrhunca takozvanog migracionog pritiska blizu južnog graničnog lukobrana kod Tarahala, koji razdvaja španski grad Seutu od Maroka.

Kako se navodi, ne može se isključiti mogućnost da broj žrtava poraste u narednim satima.

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Granični prelaz Beni Enzar, jedini operativni prelaz između Španije i Maroka u Melilji, ostaje zatvoren nakon pokušaja masovnog ulaska migranata, saopštila je Vladina delegacija u autonomnom gradu.

Vlasti su apelovale na javnost da se ne ide u pogranično područje, kako se ne bi ometao rad bezbjednosnih snaga.

U međuvremenu, nacionalna i lokalna policija raspoređene su na različitim tačkama u centru Seute i okolini kako bi spriječile pljačke ili nemiri povezane sa masovnim prilivom ljudi iz Maroka.

Ulazak migranata iz Maroka u Seutu

Vlasti su objavile da je važno uzeti u obzir da je većina ovih ljudi ušla u zemlju noseći samo kupaće kostime i da nemaju ni hranu ni novac da bilo šta kupe.

Ušlo oko 300 ilegalnih migranata

Predsednik Melilje Huan Hose Imbroda procijenio je da je u četvrtak uveče u autonomni grad preko kopnene granice i morem ušlo "oko 300, najviše 400" ilegalnih migranata.

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Imbroda je pojasnio da je ono što se dešava u Melilji "neuporedivo" sa situacijom u Seuti i istakao "primjernu" zajedničku akciju Civilne garde, Nacionalne policije i Lokalne policije, sa kojom je "ovakav obim prilično dobro obuzdan", dodajući da je "marokanska žandarmerija sarađivala".

Priliv migranata u Seuti

Premijer Španije Pedro Sančez će danas otputovati u enklavu, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske.

Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Fronteksa.

U međuvremenu, kako je najavila premijerka Italije Đorđa Meloni, vlada u Rimu razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom kao rezultat migracione krize.

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Seuta

Migranti

Migrantska kriza u Seuti

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