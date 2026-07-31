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Župljanin: Srpske žrtve iz "Oluje" nikada neće biti zaboravljene

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 09:12

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Жупљанин: Српске жртве из "Олује" никада неће бити заборављене
Foto: ATV

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da Republika Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" šalju poruku da srpske žrtve nikada neće biti zaboravljene.

"Srpska i Srbija šalju i poruku da se srpski narod nikada neće dijeliti kada je u pitanju zaštita vitalnih nacionalnih interesa i ključnih vrijednosti srpskih oslobodilačkih ratova", rekao je Župljanin Srni povodom predstojećeg obilježavanja sjećanja na žrtve ovog zločina.

Župljanin je istakao da život bez slobode za Srbina nije život, a žrtva koju je srpski narod platio za slobodu obavezuje.

"Srbi su jedan narod i jedna srpska pravoslavna vjera i trebaju i moraju zajednički obilježavati ovakve događaje koji su dio planirane genocidne aktivnosti nad srpskim narodom od strane povampirenog ustaštva zasnovanog na pomućenoj svijesti i ustaškoj ideologiji Nezavisne Države Hrvatske", ukazuje Župljanin.

Prema njegovim riječima, malo im je bilo što su iz tadašnje Hrvatske protjerali i pobili pola miliona Srba, pa su krenuli i dalje misleći da će moći zatrti srpsko sjeme na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

"Nije im to pošlo za rukom i neće nikada ni poći, ali, nažalost stradao je veliki broj nevinih ljudi, žena, djece, staraca i druge srpske nejači u činu direktne agresije Hrvatske na prostoru druge države u kojoj se branio srpski narod od potpunog pogroma", napomenuo je Župljanin.

On je podsjetio da su u združenoj operaciji hrvatsko-muslimanskih snaga "Južni potez" u oktobru 1995. godine ostavili iza sebe spaljen u uništen Mrkonjić Grad i u njemu masovne grobnice srpskih stradalnika.

Župljanin kaže, da je žalosno i za nevjerovati da za takve zločine još uvijek niko nije odgovarao, ističući da je to potpuni sunovrat prava i pravde za srpske žrtve.

"Srpski narod ovaj zločin nikada ne smije zaboraviti i ne smije prestati tražiti odgovornost za zločince", poručio je Župljanin.

On je dodao da njegovanje kulture sjećanja i čuvanje uspomene na nevino stradale mora biti patriotska i ljudska obaveza svakog Srbina, ali, i svakog drugog ko se osjeća kao čovjek i ljudsko biće.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.

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Slobodan Župljanin

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