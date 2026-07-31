"Zakonom zabraniti korišćenje električnih trotineta licima mlađim od 14 godina"

Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske rekao je da bi trebalo zabraniti korišćenje električnih trotineta licima mlađim od 14 godina.

"Ovim zakonom je sad dozvoljeno da čak i djeca od šest do 14 godina mogu upravljati trotinetom. ako je brzina kretanja ograničena na šest kilometara na čas. Međutim, svi znamo da se kreću mnogo većim brzinama. Policija sa uređajima kojima raspolaže nije u mogućnosti objektivno kontrolisati brzinu kretanja na trotoaru", rekao je Radović za RTRS

On je naveo da je analizirana 21 evropska zemlja i zemlje okruženja i da je čak u 16 zemalja u potpunosti zabranjeno kretanje trotinetom na trotoaru kako bi se, kaže, izbjegao konflikt između vozača trotineta i pješaka.

Radović je podsjetio da je Republika Srpska prije pet godina, kroz izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, uredila kretanje i korištenje lakih ličnih električnih vozila - električnih trotineta.

"Laka lična električna vozila ili električni trotineti podijeljeni su u dvije grupe. Prvu grupu čini ograničena brzina kretanja do šest kilometara na čas i druga grupa brzina preko šest kilometara na čas, a do 25 kilometara na čas. Za prvu grupu važe pravila koja su zakonom predviđena za pješake, a za drugu važe pravila u saobraćaju koja važe i za bicikliste. Za lica koji upravljaju trotinetom koji je registrovan do 25 kilometara na čas minimalna donja starosna granica je 14 godina i to lice mora posjedovati potvrdu o poznavanju propisa ili neku vozačku dozvolu u kasnijoj dobi", naveo je on.

Radović smatra da bi na jesen trebalo da počne razmatranje izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, kojim bi se u potpunosti zabranilo korišćenje električnih trotineta licima mlađim od 14 godina.

On je podsjetio da je zabranjeno prevoženje drugih lica na trotinetu.

"Često vidimo dvoje djece na jednom trotinetu, a to zakonom nije dozvoljeno. Zakonom je propisano da vozač trotineta mora da ima zakopčanu kacigu, a to je vrlo rijetka pojava kod nas. I u tom pogledu se zakon vrlo često krši", rekao je Radović.