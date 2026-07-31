Svadba koja je zapalila region: „Ovo ni Kusturica ne bi sklopio“

Dok su danas svadbe sve češće prava mala produkcija sa luksuznim automobilima, raskošnim salama, stotinama kilograma cvijeća, vatrometima i dekoracijama koje izgledaju kao da su stigle pravo sa Instagrama, jedna svadba porodice Marković pokazala je da za dobar provod nije potreban ni kristalni luster ni crveni tepih.

Snimak, koji je objavljen na društvenoj mreži Iks, za kratko vrijeme postao je hit u regionu. Umjesto limuzina i svečanih dvorana, u glavnim ulogama su makadam, prašina, šator i dobro raspoloženje.

Mlada i mladoženja, zajedno sa gostima, igraju bez ikakvog ustručavanja, dok narodnjaci "tuku" u pozadini, a šarene košulje, osmijesi i opuštena atmosfera govore više od bilo kakve skupocjene scenografije. Niko ne pazi da li je savršen ugao za fotografiju, niti da li će dekoracija biti dovoljno "instagramična", važno je samo da muzika ne staje i da se dobro veseli.

U moru svadbi na kojima se pažnja često više posvećuje dekoru nego samom slavlju, ova proslava mnogima je bila pravo osvježenje. Bez glamura, bez pretjerivanja i bez potrebe da bilo koga impresionira, samo dobro društvo, muzika i igra do kasno u noć.

Kusturica ovo ne može da sklopi u celom filmu pic.twitter.com/eZOkh8HQbZ — Sokrat (@antickifilozof) July 29, 2026

I upravo je to razlog što je snimak osvojio društvene mreže. Jer, kako su mnogi u šali poručili u komentarima, ovakvu scenografiju i energiju ni Kusturica ne bi mogao da režira.

S obzirom na cjelokupnu postavku, ovaj video snimak svadbe pokrenuo je lavinu komentara. Neki su bili oduševljeni dok su drugi ipak imali svašta da kažu te da ovaj događaj nazovu seljačkim, bez ukusa i smisla, te da im se uopšte ne sviđa, dok je bilo i onih drugih.

Tako je veliki broj korisnika društvene mreže Iks podijelilo ovaj snimak i nije krilo da im se sviđa te kako kažu, rado bi se odazvali na ovakvu svadbu, a neki su šaljivo napisali da su se spremni i razvesti i vjenčati opet samo kako bi napravili ovakvu svadbu.

Prema određenim tvrdnjama riječ je o projektu, kog snima mladi režiser, a ne o pravoj svadbi.

Bilo kako bilo, mnogi nisu ostali ravnodušni na ovaj snimak, a koji će, ako je suditi po trenutnim reakcijama, biti pravi hit.