Simbol rasta i novih prilika: Prema Feng šuiju ova boja novčanika privlači novac u 2026. godini

Vjerovanje da novčanik može da utiče na finansijsku sreću postoji vijekovima, a feng šuji stručnjaci smatraju da način na koji čuvamo novac simbolično odražava naš odnos prema obilju.

Ipak, za razliku od brojnih tvrdnji koje kruže društvenim mrežama, ne postoji univerzalno pravilo da svi treba da nose novčanik iste boje.

Zelena boja je jedan od favorita za 2026. godinu

Kako je 2026. godina Vatrenog Konja prema kineskom kalendaru, pojedini feng šui stručnjaci preporučuju zelenu boju kao simbol rasta, novih prilika i finansijskog napretka.

Zelena pripada elementu drveta, koji podstiče razvoj i širenje, pa se smatra odličnim izborom za ljude koji žele da pokrenu nove poslovne projekte ili povećaju prihode.

Crna, braon i zlatna i dalje važe za najbolje izbore

Iako je zelena ove godine u fokusu, stručnjaci ističu da su crni i braon novčanici i dalje među najsigurnijim izborima.

Crna simbolizuje stabilnost i zadržavanje novca, dok braon i drugi zemljani tonovi predstavljaju sigurnost, štednju i dugoročnu finansijsku ravnotežu.

Zlatna boja tradicionalno se povezuje s bogatstvom i uspjehom, ali feng šuji naglašava da nijedna boja nije univerzalno srećna za svakoga. Idealno je da bude usklađena s ličnim elementom i životnim ciljevima osobe.

Postoji još jedno pravilo koje mnogi zanemaruju

Feng šuji stručnjaci smatraju da je stanje novčanika važnije od njegove boje. Pocijepan, izgreban ili pretrpan računima i nepotrebnim papirima smatra se simbolom finansijskog haosa.

Preporučuje se da novčanice budu uredno složene, da novčanik nikada ne bude potpuno prazan i da se redovno uklanjaju stari računi i nepotrebne kartice.

Mnogi preporučuju i duži model novčanika kako se novčanice ne bi savijale, jer se vjeruje da se na taj način prema novcu iskazuje poštovanje.

Na kraju, čak i feng šuji stručnjaci naglašavaju da boja novčanika sama po sebi neće donijeti bogatstvo. Ona predstavlja simboliku i način razmišljanja, dok su odgovorno upravljanje novcem, štednja i dobre finansijske odluke i dalje najvažniji faktori za stvaranje finansijske sigurnosti, prenosi Nova.