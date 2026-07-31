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Rusku vakcinu protiv raka kože primiće još 20 pacijenata

31.07.2026 08:08

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Foto: pexels/Ron Lach

Prvu rusku vakcinu protiv raka kože do kraja ove godine primiće 20 pacijenata, rekao je za Sputnjik naučni rukovodilac Naučnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „Gamaleja“ Aleksandar Gincburg.

„Do kraja godine planirano je da personalizovane vakcine primi 20 bolesnika“, naveo je on.

Podsjetimo, prvi pacijent koji je ranije dobio rusku vakcinu protiv raka kože osjeća se dobro, neophodna imunološka reakcija je postignuta.

(sputnik srbija)

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.

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