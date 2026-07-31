Studija pokazuje da zabrana društvenih mreža za tinejdžere u Australiji ne funkcioniše

Više od 80 odsto australijskih tinejdžera nastavilo je da koristi društvene mreže tri mjeseca nakon što je stupila na snagu istorijska zabrana za mlađe od 16 godina, jer tehnološke kompanije nisu sprovele efikasne provere starosti, otkrio je australijski regulator za bezbjednost interneta.

U studiji objavljenoj u petak, regulator e-Bezbjednosti je takođe naveo da je većina djece uzrasta od 10 do 15 godina koristila društvene mreže u martu isto toliko često koliko i pre nego što je zabrana stupila na snagu 10. decembra prošle godine, dok je istovremeno smanjena svijest roditelja o njihovim onlajn navikama.

Pad broja naloga nije zaustavio korišćenje platformi

Iako je udio djece sa nalozima opao sa 52 na 42 procenta, većina je nastavila da koristi društvene mreže. U izvještaju se navodi da je došlo do „statistički značajnog pada“ u broju naloga na Jutjubu, Snepčetu i TikToku.

„Većina mlađih od 16 godina koji su imali naloge pre nego što je zabrana stupila na snagu mogli su da ih zadrže ili otvore nove tri meseca kasnije, a glavni razlog za to je neuspeh platformi da primene efikasne mere za proveru starosti“, saopštila je kompanija eSafety.

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Australija je prva zemlja na svetu koja je uvela takvu zabranu zbog zabrinutosti oko uticaja društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje djece i mladih. Sprovođenje zakona pažljivo prati niz zemalja koje razmatraju uvođenje sličnih ograničenja.

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Prije zabrane, skoro 86 odsto anketirane djece koristilo je bar jednu platformu sa starosnim ograničenjem. Tri mjeseca kasnije, taj udio je i dalje bio veći od 81 odsto. Oko 58 odsto tinejdžera je reklo da koristi društvene mreže svakodnevno ili češće, samo nešto manje nego prije zabrane, kada ih je bilo oko 60 odsto.

Zabrana nije promijenila svakodnevne navike djece

Istraživanje je takođe pokazalo gotovo nikakve promjene u bavljenju sportom i fizičkom aktivnošću, umjetnošću i muzikom, druženju sa prijateljima i porodicom ili učešću u događajima u zajednici.

Oko polovine djece koja su zadržala svoje naloge reklo je da platforme uopšte nisu potvrđivale njihov uzrast, što je bio najčešći razlog zašto su nastavili da koriste njihove usluge. Ostali su rekli da su već navedeni kao stariji od 16 godina na svojim nalozima ili da su sistemi za verifikaciju uzrasta pogrešno procenili da su stariji.

Istraga protiv platformi i pooštravanje kazni

Rezultati su uglavnom potvrdili privremene podatke koje je objavio eSafety krajem marta. Regulator je potom pokrenuo istragu o mogućem nepoštovanju propisa od strane pet platformi: Metinih Fejsbuka i Instagrama, Snepčeta, TikToka i Guglovog Jutjuba. Australijska vlada je u junu objavila da će udvostručiti maksimalne kazne za tehnološke kompanije koje se ne pridržavaju zabrane i dodatno ojačati ovlašćenja regulatora eSafety za prikupljanje informacija.

„Iako je eSafety primjetio neka poboljšanja u praksi u industriji od marta, ostaje zabrinutost u vezi sa usklađenošću pet platformi koje su tada imenovane“, saopštio je regulator. Meta, Snapchat, TikTok i Google nisu odmah odgovorili na zahtjeve Rojtersa za komentar.

Metodologija istraživanja

Izvještaj, koji je sastavila međunarodna savjetodavna grupa univerzitetskih istraživača, upoređuje podatke prikupljene od više od 4.000 djece i njihovih porodica prije početka zabrane i tri meseca nakon što je stupila na snagu.

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