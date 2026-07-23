Zbog fotografije kolača prijeti im kazna do 3.000 evra: Pazite šta objavljujete

Kada su u pitanju objave na društvenim mrežama, korisnici moraju biti posebno oprezni. Svako objavljivanje fotografija ili video-snimaka kojima nije moguće utvrditi izvor, smatra se kršenjem autorskih prava.

Naizgled bezazlena fotografija kolača mogla bi skupo da košta muzičko društvo Musikverein Brombach 1845 iz njemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg. Zbog korištenja fotografije bez licence, ovoj organizaciji prijeti kazna između 2.500 i 3.000 evra, što bi za udruženje koje funkcioniše na volonterskoj osnovi moglo da predstavlja ozbiljan finansijski udar.

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Sve je počelo kada su na svojoj internet stranici objavili najavu prodaje kolača uz fotografiju poslastice. Nekoliko dana kasnije stigla im je zvanična opomena advokatske kancelarije u kojoj se navodi da udruženje nema pravo da koristi tu fotografiju, jer ne može da dokaže da je za nju kupljena licenca.

Predsjednica udruženja Katarina Kubon izjavila je da ju je sadržaj pisma šokirao i da je riječ o iznosu koji organizacija teško može da podnese. Kako bi pokrili moguće troškove, razmatraju jednokratne uplate članova ili pokretanje humanitarne akcije za prikupljanje novca.

Obratite pažnju koje fotografije objavljujete

Problem dodatno komplikuje činjenica da više nije moguće utvrditi odakle je fotografija preuzeta. Bez dokaza o stečenim autorskim pravima, korištenje slike smatra se kršenjem autorskog prava.

Torta

Nakon ovog slučaja muzičko društvo uklonilo je sve fotografije sa svoje internet stranice te javno upozorilo druga udruženja da budu oprezne pri korištenju slika pronađenih na internetu. Istovremeno su otvorili mogućnost donacija kako bi lakše podnijeli neočekivane troškove.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko skupo može biti korištenje fotografija bez odgovarajuće dozvole. U Njemačkoj, osim autorskih prava na fotografije, vrijedi i pravo na vlastitu fotografiju, što znači da se slike osoba, uključujući djecu, smiju objavljivati samo uz njihov izričit pristanak ili pristanak roditelja u slučaju maloljetnika.

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Stoga stručnjaci upozoravaju da treba biti vrlo oprezan pri objavljivanju sadržaja na internetu.

(Feniks)