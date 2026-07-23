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Alarm u BMV-u: Povlače više od 318.000 automobila

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:07

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Аларм у БМВ-у: Повлаче више од 318.000 аутомобила
Foto: Tanjug/AP/Andy Wong

Njemački proizvođač automobila BMV povlači 318.495 vozila u SAD zbog problema sa anlaserom koji bi u određenim situacijama mogao da se pregrije i izazove požar, saopštila je američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na putevima (NHTSA).

Opoziv obuhvata pojedine modele BMV serije 3, BMV serije 4 Kupe, BMV serije 4 Kabrio, kao i modele BMV X3 i BMV X4. U ovu akciju je uključena i Tojota Supra, model koji dijeli određene tehničke komponente sa nemačkim proizvođačem.

Prema navodima NHTSA, problem je povezan sa starterom koji može da se pregrije, zbog čega postoji rizik od kvara i mogućeg izbijanja požara u motornom prostoru.

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Kompanija BMV će vlasnike svih obuhvaćenih vozila obavijestiti o daljim koracima, dok će ovlašćeni servisi besplatno zamijeniti sporni dio kako bi se potpuno uklonio bezbjednosni rizik.

Vlasnici mogu provjeriti da li je njihov automobil obuhvaćen opozivom pomoću VIN broja svog vozila na zvaničnoj internet stranici kompanije, prenosi Telegraf.

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