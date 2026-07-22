Koliko daleko kamera za brzinu može da vas snimi?

Gotovo svaki vozač bar jednom je ugledao kameru za kontrolu brzine pored puta, naglo pustio gas i zapitao se da li je već kasno.

Odgovor zavisi od toga da li se vozilo u tom trenutku već nalazi u zoni u kojoj kamera može da izmjeri brzinu.

Suprotno uvriježenom mišljenju, stacionarne kamere ne mjere brzinu stotinama metara unaprijed. One imaju precizno određenu zonu mjerenja u kojoj registruju vozilo i bilježe prekršaj.

Kamera ne mjeri čim je ugledate

Jedan od najrasprostranjenijih sistema za kontrolu brzine u Evropi, GATSO RT4, mjeri brzinu vozila na udaljenosti od približno 10 do 100 metara.

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To znači da činjenica da ste kameru primijetili 300 ili 400 metara ranije ne znači da je uređaj već zabilježio vašu brzinu. Kamera reaguje tek kada vozilo uđe u područje predviđeno za mjerenje.

Ipak, to ne znači da je bezbjedno naglo kočiti neposredno prije kamere. Ako u zonu mjerenja uđete brže od dozvoljene brzine, uređaj će registrovati prekršaj čak i ako ste nekoliko trenutaka ranije počeli da usporavate.

Najsigurniji način da izbjegnete kaznu jeste da brzinu prilagodite ograničenju, a ne da pokušavate da reagujete u posljednjem trenutku.

Kamere nisu isto što i policijski radari

Dodatnu zabunu među vozačima stvara miješanje stacionarnih kamera, policijskih radara i laserskih uređaja.

Kamere postavljene pored puta rade u unaprijed određenoj zoni, dok prenosivi radari i laserski mjerači koje koristi policija mogu da mjere brzinu sa znatno veće udaljenosti.

Zbog toga pravilo koje važi za kameru u kućištu pored puta ne mora da važi i kada se susretnete sa policijskom kontrolom na terenu.

Ne postoji ista udaljenost između znaka i kamere

Mnogi vozači vjeruju da postoji tačno propisana udaljenost između znaka koji upozorava na kontrolu brzine i same kamere. Međutim, takvo univerzalno pravilo ne postoji.

Položaj znaka zavisi od vrste saobraćajnice, preglednosti puta i uslova u saobraćaju. Njegova svrha je da vozače upozori na nadzor i omogući im da na vrijeme prilagode brzinu.

Kamera vas neće registrovati samo zato što ste je vid‌jeli u daljini, ali neće ni zanemariti prekoračenje ako u njenu zonu mjerenja uđete prebrzo. Zato je jedino pouzdano pravilo jednostavno – vozite u okviru ograničenja i ne oslanjajte se na kočenje u posljednjem trenutku, prenosi Telegraf.