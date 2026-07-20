Ostali bez hiljada evra: Poljska policija presrela kamione iz BiH

Dva kamiona prevoznika iz BiH i Srbije isključena su iz saobraćaja u Poljskoj zbog tehničkih neispravnosti, zbog čega su ostali bez CEMT dozvola i hiljada evra.

Dva kamiona, jedan prevoznika iz Bosne i Hercegovine, a drugi kompanije iz Srbije, isključena su iz saobraćaja nakon detaljne kontrole na poljskom auto-putu A1 kod Godova.

Kontrolu su sredinom sedmice proveli poljski inspektori uz pomoć Mobilne dijagnostičke jedinice, koja omogućava detaljnu provjeru tehničke ispravnosti teretnih vozila direktno na terenu.

Oba vozača obavljala su međunarodni drumski prevoz preko teritorije Poljske i kod sebe su imala važeće višekratne CEMT dozvole, potrebne za ovu vrstu transporta. Međutim, tokom tehničkog pregleda otkriveni su ozbiljni nedostaci zbog kojih vozila nisu smjela nastaviti put.

Na kamionu srpskog prevoznika utvrđene su neispravnosti na sistemu vješanja i kočnicama. Kod vozila prevoznika iz Bosne i Hercegovine takođe su pronađeni ozbiljni problemi na kočionom sistemu.

Iako su oba vozila posjedovala važeće potvrde o usklađenosti s tehničkim zahtjevima koji se odnose na emisiju izduvnih gasova, nivo buke te bezbjednost kamiona i prikolice, inspektori su utvrdili da njihovo stvarno tehničko stanje predstavlja opasnost u saobraćaju.

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Prema pravilima koja vrijede za prevoznike koji koriste CEMT kontingent, višekratna dozvola smatra se nevažećom kada se na vozilu utvrde opasne tehničke neispravnosti.

Kamioni su zbog toga upućeni na čuvani parking, gdje će ostati dok prevoznici ne ispune propisane uslove za nastavak vožnje.

Svaki prevoznik mora platiti maksimalnu kaznu od dvanaest hiljada poljskih zlota, što iznosi približno dvije hiljade i osam stotina evra po vozilu. Osim toga, moraće pribaviti jednokratnu dozvolu za obavljanje prevoza, navedeno je u saopštenju Inspekcije drumskog saobraćaja iz Katovica.

Slučaj još jednom pokazuje da posjedovanje važećih dozvola i sertifikata nije dovoljno ako kamion u trenutku kontrole nije tehnički ispravan. Posebno strogo provjeravaju se kočioni sistemi, vješanje i drugi dijelovi vozila koji direktno utiču na bezbjednost vozača i ostalih učesnika u saobraćaju, prenosi GPMaljevac.