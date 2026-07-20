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Muškarac iz BiH nožem ubio partnerku: Detalji zločina u Sloveniji

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 10:05

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Мушкарац из БиХ ножем убио партнерку: Детаљи злочина у Словенији
Foto: Unsplash

Muškarac iz BiH (39) za kojim traga slovenačka policija, a koji je osumnjičen za ubistvo, nožem je teško povrijedio svoju partnerku (36) koja je preminula na licu mjesta.

Slovenačka policija je saopštila da je o ubistvu u Celju obaviještena noćas oko jedan sat iza ponoći.

"Muškarac star 39 godina teško je povrijedio nožem svoju partnerku staru 36 godina, usljed čega je ona preminula na licu mjesta. Počinilac je pješke napustio mjesto zločina i nalazi se u bjekstvu", saopšteno je iz policije.

Policija od prijema prijave o ubistvu intenzivno tragaju za počiniocem.

"Mjesto zločina pregledao je tim za izviđanje iz Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Celje. Koruškim policajcima u potrazi su se pridružile kolege iz drugih policijskih stanica, kriminalistički istražitelji iz Sektora kriminalističke policije i vodiči pasa za pomoć sa psima. Takođe koristimo dron kao pomoć u potrazi. Pored ostalih, u potrazi će biti uključeni i konjanik i helikopterski tim", dodaju oni.

Ističu da, kada je napustio mjesto zločina, nosio je farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

"On je opasna i nepredvidiva osoba, pa upozoravamo sve da ne pokušavaju da stupe u kontakt sa njim ako ga sretnu. Trebalo bi da se povuku na bezbjedno mjesto i odmah pozovu policiju na broj za hitne slučajeve 113", navela je policija.

Осумњичени за убиство у Словенији

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Policija traga za muškarcem iz BiH: Osumnjičen za ubistvo u Sloveniji

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