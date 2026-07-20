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Policija traga za muškarcem iz BiH: Osumnjičen za ubistvo u Sloveniji

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:40

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Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.
Foto: PU Celje

Državljanin BiH (39) osumnjičen je za ubistvo na području Vuhreda u Sloveniji, a kako je saopšteno iz Policijske uprave Celje, on je pobjegao i za njim se traga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Celje, on je pobjegao i za njim se traga.

Iz policije dodaju da je opasan i nepredvidiv zbog čega su upozorili građane da ne pokušavaju stupiti u kontakt s njim prilikom mogućeg susreta.

"Maknite se s puta, trebali bi biti na sigurnom i odmah nazovite 113", istakli su iz policije.

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