Policija traga za muškarcem iz BiH: Osumnjičen za ubistvo u Sloveniji

Državljanin BiH (39) osumnjičen je za ubistvo na području Vuhreda u Sloveniji, a kako je saopšteno iz Policijske uprave Celje, on je pobjegao i za njim se traga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Celje, on je pobjegao i za njim se traga.

Iz policije dodaju da je opasan i nepredvidiv zbog čega su upozorili građane da ne pokušavaju stupiti u kontakt s njim prilikom mogućeg susreta.

"Maknite se s puta, trebali bi biti na sigurnom i odmah nazovite 113", istakli su iz policije.