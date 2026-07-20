Policija traga za muškarcem iz BiH: Osumnjičen za ubistvo u Sloveniji

Autor:ATV redakcija
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Državljanin BiH (39) osumnjičen je za ubistvo na području Vuhreda u Sloveniji, a kako je saopšteno iz Policijske uprave Celje, on je pobjegao i za njim se traga.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Celje, on je pobjegao i za njim se traga.
Iz policije dodaju da je opasan i nepredvidiv zbog čega su upozorili građane da ne pokušavaju stupiti u kontakt s njim prilikom mogućeg susreta.
"Maknite se s puta, trebali bi biti na sigurnom i odmah nazovite 113", istakli su iz policije.
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