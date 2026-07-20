Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Motociklista (25) sinoć je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Beogradu.

Nezgoda se dogodila oko 22.55 u Ustaničkoj ulici. Muškarac starosti 25 godina pao je sa motocikla i zadobio teške povrede, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

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On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gdje mu je pružena neophodna medicinska pomoć.