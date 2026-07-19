Poznat identitet dvojice poginulih mladića

Dvije osobe poginule su, a tri su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Tešanjki, na području opštine Usora.

Živote su izgubili Kenan Bekrić i Aldin Kadušić nakon što je automobil u kojem su se nalazili oko 22.55 sletio s ceste i udario u betonski zid. Šta je uzrokovalo nesreću zasad nije poznato.

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Povrijeđeni su nakon nesreće prevezeni u Opštu bolnicu Tešanj, gdje im je pružena ljekarska pomoć, piše Avaz.

Policija Zeničko-dobojskog kantona obavila je uviđaj i nastavlja istragu kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.