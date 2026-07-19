Logo

Poznat identitet dvojice poginulih mladića

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 23:09

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Dvije osobe poginule su, a tri su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Tešanjki, na području opštine Usora.

Živote su izgubili Kenan Bekrić i Aldin Kadušić nakon što je automobil u kojem su se nalazili oko 22.55 sletio s ceste i udario u betonski zid. Šta je uzrokovalo nesreću zasad nije poznato.

Уништавање Рипера

Svijet

Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

Povrijeđeni su nakon nesreće prevezeni u Opštu bolnicu Tešanj, gdje im je pružena ljekarska pomoć, piše Avaz.

Policija Zeničko-dobojskog kantona obavila je uviđaj i nastavlja istragu kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Tešanj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Удес код Емпориума у Бањалуци

Hronika

Udes kod “Emporiuma” u Banjaluci, policija na terenu

1 h

0
Трагедија у БиХ: Двојица младића изгубила живот

Hronika

Tragedija u BiH: Dvojica mladića izgubila život

3 h

0
Несрећа у Гаџином Хану

Hronika

Žena poginula, više osoba povrijeđeno u sudaru auta i kamiona

7 h

0
Нова трагедија на купалиштима у БиХ - утопио се мушкарац

Hronika

Nova tragedija na kupalištima u BiH - utopio se muškarac

8 h

1

  • Najnovije

00

02

Španija je prvak svijeta: Tores probio sjajnog Martineza za istoriju

23

22

Susret Đokovića i Ronaldinja zasjenio finale Mundijala - VIDEO

23

09

Poznat identitet dvojice poginulih mladića

23

02

Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

22

39

Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima