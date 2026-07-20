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Lavrov: Nećemo zaboraviti podvig sjevernokorejskih vojnika u Kursku

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ATV redakcija
20.07.2026 18:27

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Sjevernokorejski vojnici su po cijenu života doprinijeli oslobađanju Kurske oblasti od ukrajinskih neonacista, a ruski narod nikada neće zaboraviti njihov podvig, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Naš narod nikada neće zaboraviti neviđene podvige, izuzetnu hrabrost sjevernokorejskih vojnika, njihovu nesebičnost koju su pokazali u borbama sa nama u istom rovu protiv zajedničkog neprijatelja", rekao je Lavrov tokom sastanka sa ministrom spoljnih poslova Sjeverne Koreje Čo Son Huijem.

On je dodao da se saveznički odnosi Moskve i Pjongjanga nastavljaju.

Lavrov je podsjetio da je Pjongjang 26. aprila bio domaćin ceremonije otvaranja Memorijalnog kompleksa i Muzeja borbenih podviga heroja vojne operacije u inostranstvu.

"Veličanstveni memorijalni kompleks postao je simbol prijateljstva i jedinstva naših naroda. Zauvijek će čuvati sjećanje na herojstvo vojnika Korejske narodne armije", rekao je Lavrov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je juče ugostio Čoa u Kremlju. Sastanku su prisustvovali Lavrov i pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov. Čo je doputovao u Moskvu u zvaničnu posjetu na poziv Lavrova, prenosi Srna

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Sergej Lavrov

Sjeverna Koreja

Rusija

vojnici

Kursk

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