Moldavija ima rezervi goriva za 18 dana

Moldavska Nacionalna agencija za regulaciju energetike (ANRE) saopštila je danas da Moldavija ima rezerve benzina za 18 dana i dizel goriva za osam dana.

NRE je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata, nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdijevanju dizel gorivom, prenosi Blic.

Agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva, kao i kretanja na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva, koja utiče na promjene međunarodnih cena i uslove snabdijevanja.

Prema podacima koje su privredni subjekti prijavili za 20. jul, zalihe dizela u zemlji dovoljne su za oko osam dana potrošnje, dok benzina ima za približno 18 dana.

Agencija je istakla da prati samo standardne naftne derivate koji se prodaju na benzinskim stanicama i da nadzire poštovanje pravila o transparentnom prikazivanju cijena, kao i primenu metodologije za određivanje maksimalnih prodajnih cena regulisanih proizvoda.

ANRE je poručila da će nastaviti da prati situaciju na tržištu i da će obavještavati javnost o svim promjenama značajnim za potrošače.