Logo

Moldavija ima rezervi goriva za 18 dana

20.07.2026 17:02

Komentari:

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Moldavska Nacionalna agencija za regulaciju energetike (ANRE) saopštila je danas da Moldavija ima rezerve benzina za 18 dana i dizel goriva za osam dana.

NRE je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata, nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdijevanju dizel gorivom, prenosi Blic.

Agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva, kao i kretanja na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva, koja utiče na promjene međunarodnih cena i uslove snabdijevanja.

Prema podacima koje su privredni subjekti prijavili za 20. jul, zalihe dizela u zemlji dovoljne su za oko osam dana potrošnje, dok benzina ima za približno 18 dana.

Agencija je istakla da prati samo standardne naftne derivate koji se prodaju na benzinskim stanicama i da nadzire poštovanje pravila o transparentnom prikazivanju cijena, kao i primenu metodologije za određivanje maksimalnih prodajnih cena regulisanih proizvoda.

ANRE je poručila da će nastaviti da prati situaciju na tržištu i da će obavještavati javnost o svim promjenama značajnim za potrošače.

Podijeli:

Tagovi :

Moldavija

gorivo

Rezerve goriva

Komentari (0)

Više iz rubrike

Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.

Svijet

Broj žrtava ebole porastao na 930

2 h

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Svijet

Zabranjena vožnja električnih trotineta osobama mlađim od 18 godina

2 h

0
АлиЕкспрес наручбе

Svijet

"Aliekspres" kažnjen sa 550 miliona evra

2 h

0
Гонореја отпорна на лијекове шири се Европом

Svijet

Gonoreja otporna na lijekove širi se Evropom

3 h

0

  • Najnovije

19

01

Oglasio se MUP o slučaju "Faraon": Šta čeka kontroverznog influensera?

18

58

Centralne vijesti, 20.07.2026.

18

55

Preusmjereno sedam brodova, jedan onesposobljen

18

42

Kolaps na više graničnih prelaza

18

38

Tramp o susretu sa Sančezom: „Nemam problem sa njim“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima