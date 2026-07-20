Zabranjena vožnja električnih trotineta osobama mlađim od 18 godina

Irske vlasti zabraniće vožnju električnih skutera mlađima od 18 godina i zahtijevaće da vozači posjeduju dozvolu i nose kacige, saopštila je Vlada Irske.

Rojters podsjeća da je vožnja električnih skutera do sada bila dozvoljena starijima od 16 godina, ali da je nova odluka donesena zbog porasta broja povreda mozga usljed pada sa električnih skutera za 50 odsto u posljednjih godinu dana.

Irska služba za zaštitu zdravlja djece saopštila je da se ovog ljeta u prosjeku dvoje djece dnevno preveze u službu hitne pomoći zbog povreda tokom vožnje električnih skutera.

Premijer Irske Majkl Martin zalagao se za potpunu zabranu vožnje električnih skutera, ali Vlada za sada nije podržala takav prijedlog, iako je saopštila da ne odbacuje u potpunosti takvu mogućnost, prenosi Srna