Djeci zabranjena vožnja električnih trotineta u Sjevernoj Makedoniji

Zabrana vožnje elektrinih trotineta u Sjevernoj Makedoniji za mlađe od 18 godina godina danas je stupila na snagu.

To je predviđeno izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, čiji je cilj, kako je obrazloženo, povećanje bezbjednosti vozača lakih električnih vozila, kao i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Ekonomija Vlada Srpske uplatila doprinose radnicima više firmi

Prema novim pravilima, električnim trotinetom moći će da upravlja samo osoba koja je navršila 18 godina, umjesto dosadašnjih 14.

Maksimalna dozvoljena brzina ograničena je na 20 kilometara na čas na biciklističkim stazama i trakama, dok na trotoarima, pješačkim i mješovitim stazama ostaje ograničenje od šest kilometara na čas.

Prilikom prelaska kolovoza ili pješačkog prelaza, ako nema biciklističke staze ili trake, vozači električnih trotineta dužni su da siđu i guraju vozilo, predviđeno je izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je Sobranje Sjeverne Makedonije usvojilo 30. juna, prenosi Glas Srpske.

Novina je zabrana prevoza druge osobe na trotinetu i vožnje u alkoholisanom stanju. Zaštitna kaciga obavezna je za sve vozače, kao i nošenje reflektujućeg prsluka u uslovima smanjene vidljivosti i tokom noći.

Region Otvorila se rupa u zemlji i progutala tele, reagovala GSS

Za prekršaje su, pored novčanih kazni, predviđeni i privremeno oduzimanje električnih trotineta u trajanju od 30 dana, a u slučaju da dijete vozi električni trotinet, odgovornost snose roditelji ili staratelji.