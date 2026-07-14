UKC Srpske: Minimalno invazivnim pristupom odstranjen rijedak tumor srca

Tim kardiohirurga UKC Republike Srpske uspješno je izveo minimalno invazivnu operaciju tokom koje je odstranjen tumor srca dimenzija 6 × 6 cm, što predstavlja rijedak i izuzetno zahtjevan hirurški poduhvat.

Zbog svoje veličine i položaja, tumor je značajno ugrožavao rad srca i plućnu cirkulaciju, predstavljajući ozbiljnu prijetnju životu pacijenta.

Pacijent star 71 godinu javio se na pregled zbog sumnje na tumor srca. Nakon kompletne dijagnostičke obrade, koja je završena u roku od sedam dana, donesena je odluka o hitnom operativnom liječenju.

Zahvaljujući pravovremenoj dijagnostici, savremenom minimalno invazivnom pristupu i stručnosti multidisciplinarnog tima, operacija je uspješno izvedena, a pacijent je zbrinut bez većih komplikacija.

Riječ je o slučaju koji još jednom potvrđuje da UKC Republike Srpske, zahvaljujući vrhunskoj medicinskoj opremi, kontinuiranom razvoju i stručnom kadru predvođenom doc. dr Nikolom Šobotom, može ravnopravno da parira vodećim evropskim centrima u oblasti kardiohirurgije.

Ovakvi rezultati potvrđuju da su znanje, iskustvo, timski rad i savremena tehnologija ključ uspjeha u liječenju i najzahtjevnijih kardiohirurških pacijenata, saopšteno je iz UKC-a Republike Srpske.

Operativni tim činili su: