UKC Srpske: Minimalno invazivnim pristupom odstranjen rijedak tumor srca

Autor:ATV redakcija
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Tim kardiohirurga UKC Republike Srpske uspješno je izveo minimalno invazivnu operaciju tokom koje je odstranjen tumor srca dimenzija 6 × 6 cm, što predstavlja rijedak i izuzetno zahtjevan hirurški poduhvat.
Zbog svoje veličine i položaja, tumor je značajno ugrožavao rad srca i plućnu cirkulaciju, predstavljajući ozbiljnu prijetnju životu pacijenta.
Pacijent star 71 godinu javio se na pregled zbog sumnje na tumor srca. Nakon kompletne dijagnostičke obrade, koja je završena u roku od sedam dana, donesena je odluka o hitnom operativnom liječenju.
Zahvaljujući pravovremenoj dijagnostici, savremenom minimalno invazivnom pristupu i stručnosti multidisciplinarnog tima, operacija je uspješno izvedena, a pacijent je zbrinut bez većih komplikacija.
Riječ je o slučaju koji još jednom potvrđuje da UKC Republike Srpske, zahvaljujući vrhunskoj medicinskoj opremi, kontinuiranom razvoju i stručnom kadru predvođenom doc. dr Nikolom Šobotom, može ravnopravno da parira vodećim evropskim centrima u oblasti kardiohirurgije.
Ovakvi rezultati potvrđuju da su znanje, iskustvo, timski rad i savremena tehnologija ključ uspjeha u liječenju i najzahtjevnijih kardiohirurških pacijenata, saopšteno je iz UKC-a Republike Srpske.
Operativni tim činili su:
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