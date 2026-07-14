Razmotren Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su na današnjem zasjedanju Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Đorđe Papak istakao je da su nakon analize važećih kriterijuma i pribavljenih mišljenja, dostupnosti podataka, primjedbi i sugestija predložili kriterijume za ocjenu stepena razvijenosti koji su nepromijenjeni u odnosu na 2023. godinu.

Poslanik SNSD-a Ranka Perić Romić navela je da postoji intencija i ozbiljna namjera Vlade Republike Srpske za infrastrukturni, demografski, poljoprivredni i svaki drugi razvoj sela, a onda se to ne uvaži u kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

"Jako puno opština i gradova infrastrukturno ulaže u održivost ruralnih sredina što iscrpljuje lokalne budžete, ali sa druge strane ide u prilog ovoj strategiji Vlade Republike Srpske. To je jedan od indikatora koji bi mogao biti uzet u razmatranje", istakla je Romićeva.

Poslanik Socijalističke partije Boris Šljivić rekao je da trenutni kriterijumi ne mjere stvarnu razvijenost lokalnih zajednica.

"Nije isto kada u jednoj lokalnoj zajednici imate zaposleno 100 ljudi u proizvodnji, a u drugoj 100 ljudi u trgovini", naglasio je Šljivić.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da od ukupno 64 lokalne zajednice u Republici Srpskoj ima 36 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih.

"Smatram da su opštine i gradovi u lošoj poziciji i to najviše zbog zaduživanja", naveo je Bodiroga.

Poslanik PDP-a Milanko Mihajlica istakao je da je prema trenutnim kriterijumima više od polovine opština i gradova nerazvijeno ili izrazito nerazvijeno, te da smatra da je u Republici Srpskoj još više lokalnih zajednica u ovom rangu, prenosi Srna