UKC nastavlja razvoj: Šobot najavio zapošljavanje 130 novih radnika

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da podrška Vlade Srpske i premijera Save Minića razvoju i stabilnom funkcionisanju ove zdravstvene ustanove neće izostati.

"Sve ovo što radimo u smislu razvoja, unapređenja rada i smanjenja dugova naše ustanove ne bi bilo izvodljivo bez podrške premijera Save Minića i Vlade Srpske. Oni prepoznaju naš rad i znam da ta podrška u budućem periodu neće izostati", rekao je Šobot novinarima u Banjaluci nakon što je UKC posjetio predsjednik Vlade Srpske.

Šobot je naveo da je na sastanku sa predstavnicima Vlade razgovarano o svemu što je urađeno u proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost.

"Bili smo aktivni u proteklih šest mjeseci i postigli smo znatne rezultate. Obim usluga smo unazad pet mjeseci podigli za 12,2 odsto, znatno su smanjena dugovanja UKC prema dobavljačima, a ponosni smo i što smo boračkim kategorijama omogućili da dobiju prioritetne termine za preglede u našoj ustanovi", rekao je Šobot i dodao da su time ušteđene desetine miliona KM.

On je izrazio zadovoljstvo što su radnici te ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te je naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u biti u narednom periodu pozitivno riješen.

"Kada sam došao na ovu poziciju uručeno mi je vještačenje u kome je navedeno da završetak garaže košta 20 miliona KM, a imali smo i sedam miliona KM u Ministarstvu finansija koji su pripadali izvođaču radova i bili blokirani zbog sudskog procesa. Najnovijim presudama, odblokirali smo tih sedam miliona KM, a vještačenja su pokazala da su šipovi kojima je sprečavano klizište urađeni. Faktički, navedeni trošak smo znatno smanjili da bismo riješili taj strateški problem u smislu razvoja UKC-a i omogućavanja boljih usluga", rekao je Šobot.

On je naveo da će nova zaduženja UKC-a omogućiti rješavanje dugova prema Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske, kao i ranijih prema bankama, dobavljačima i drugima.

"Finansijsko funkcionisanje UKC-a nije upitno. Cilj je da unaprijedimo poslovanje i riješimo naša dugovanja", rekao je Šobot.

On je dodao da će biti primljeno novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom za srednji medicinski kadar, prenosi Srna.