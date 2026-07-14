Peskov: Nove sankcije nezakonite

Moskva smatra nezakonitim nove sankcije koje je London uveo za 23 ruska državljanina i ruskoj platformi za dopisivanje "Maks", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče sankcija, mi ih tradicionalno smatramo nezakonitim. Evropske zemlje postupaju nedemokratski, pokazujući represivnu prirodu svojih struktura", naveo je Peskov u obraćanju novinarima.

On je ocijenio da su sankcije uvedene "Maksu" apsurdne.

"Uvjereni smo da će naš servis za razmjenu poruka, uprkos svim sankcijama, nastaviti svoj prilično brz i uspješan razvoj", rekao je portparol Kremlja.

Peskov je naglasio da se Rusija prilagodila desetinama hiljada sankcija, naučila kako da ih prevaziđe i da će to nastaviti da čini.

Prema njegovim riječima, nije moguće formulisati bezbjednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije i stoga nastojanja evropskih zemalja da to učine bez Moskve "isključuju njihovu kredibilnost u procesu mirnog rješavanja sukoba".

Govoreći o odnosima sa Azerbejdžanom, Peskov je istakao da će Rusija nastaviti da u potpunosti razvija bilateralne odnose sa tom zemljom uprkos promjeni stava Bakua.

"Stav Bakua o Ukrajini predstavlja pitanje oko kojeg nismo saglasni, ali to ne baca sjenku na naše dobre bilateralne odnose", naveo je on.

Govoreći o bezbjednosti, Peskov je pohvalio rad ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/ na sprečavanju terorističkih napada i zahvalio pripadnicima te službe, prenosi Srna