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Najmanje 719 preminulih od ebole

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 11:23

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Najmanje 719 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopštile su vlasti te zemlje.

U saopštenju se navodi da se u Kongu do sada registrovana 1.963 slučaja ebole.

Kongoansko Ministarstvo za komunikacije i medije saopštilo je u petak, 10. jula, da je od ebole preminulo najmanje 625 ljudi, prenosi Srna.

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DR Kongo

Ebola virus

virus

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preminuli

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