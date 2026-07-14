Najmanje 719 preminulih od ebole

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 719 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopštile su vlasti te zemlje.
U saopštenju se navodi da se u Kongu do sada registrovana 1.963 slučaja ebole.
Kongoansko Ministarstvo za komunikacije i medije saopštilo je u petak, 10. jula, da je od ebole preminulo najmanje 625 ljudi, prenosi Srna.
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