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Završena sjednica PIK-a - ništa od dogovora!

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 12:16

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ОХР
Foto: ATV

Sjednica Savjeta za implementaciju mira (PIK) je završena za danas, a prema saznanjima „Kliksa“, nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu kandidata za visokog predstavnika BiH.

Na sjednici PIK-a danas nije zvanično predloženo ime Pitera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u BiH, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o ranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokazu.

To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju s traženjem trećeg prijedloga za novog visokog predstavnika u BiH, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države.

(Kliks)

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Tagovi :

PIK BiH

OHR

Antonio Zanardi Landi

Komentari (1)

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