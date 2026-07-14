Završena sjednica PIK-a - ništa od dogovora!

Sjednica Savjeta za implementaciju mira (PIK) je završena za danas, a prema saznanjima „Kliksa“, nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu kandidata za visokog predstavnika BiH.

Na sjednici PIK-a danas nije zvanično predloženo ime Pitera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u BiH, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o ranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokazu.

To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju s traženjem trećeg prijedloga za novog visokog predstavnika u BiH, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države.

(Kliks)