Završena sjednica PIK-a - ništa od dogovora!

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Sjednica Savjeta za implementaciju mira (PIK) je završena za danas, a prema saznanjima „Kliksa“, nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu kandidata za visokog predstavnika BiH.
Na sjednici PIK-a danas nije zvanično predloženo ime Pitera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u BiH, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o ranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokazu.
To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju s traženjem trećeg prijedloga za novog visokog predstavnika u BiH, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države.
(Kliks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h0
BiH
1 d0
BiH
1 d3
BiH
1 d10
Najnovije
15
15
15
14
15
13
15
06
15
05
Trenutno na programu