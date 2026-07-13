Dodik: BiH zavlada međunarodna mafija, putem diplomata upravljali i smijenjivali

Autor:ATV redakcija
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BiH je zavlada jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata ovdje upravljala, nametala i smijenjivala, rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH u Mostaru.
"Naša saradnja (SNSD-HDZ) je bila dobra, uspjeli smo da radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili protiv trećih, i da se očuva mir i stabilnost, mada je u BiH zavlada jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata ovdje upravljala i ovdje nametala i smijenjivala. Mi vjerujemo, ali nismo sigurno da je tome došao kraj i zato trebao da radimo u novim okolnostima da BiH može i treba da funkcioniše u skladu sa Ustavom", rekao je Dodik.
BiH je smrvljena i podijeljena zemlja, ona je izgubila suverenitet, rekao je Dodik
"Suverenitet je otet kada su nametnuta Bonska ovlašćenja. Potpisnice Opšteg okvirnog sporazuma nikada nisu prihvatile izmjene i dopune Okvirnog sporazum. Potpisnice Aneksa 10 nikada nisu prihvatili Bonska ovlaštenja i promjenu nadležnosti visokog predstavnika što govori da su njihovi akti od početka ništavni", rekao je Dodik.
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