Dodik: BiH zavlada međunarodna mafija, putem diplomata upravljali i smijenjivali

BiH je zavlada jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata ovdje upravljala, nametala i smijenjivala, rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH u Mostaru.

"Naša saradnja (SNSD-HDZ) je bila dobra, uspjeli smo da radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili protiv trećih, i da se očuva mir i stabilnost, mada je u BiH zavlada jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata ovdje upravljala i ovdje nametala i smijenjivala. Mi vjerujemo, ali nismo sigurno da je tome došao kraj i zato trebao da radimo u novim okolnostima da BiH može i treba da funkcioniše u skladu sa Ustavom", rekao je Dodik.

BiH je smrvljena i podijeljena zemlja, ona je izgubila suverenitet, rekao je Dodik

"Suverenitet je otet kada su nametnuta Bonska ovlašćenja. Potpisnice Opšteg okvirnog sporazuma nikada nisu prihvatile izmjene i dopune Okvirnog sporazum. Potpisnice Aneksa 10 nikada nisu prihvatili Bonska ovlaštenja i promjenu nadležnosti visokog predstavnika što govori da su njihovi akti od početka ništavni", rekao je Dodik.